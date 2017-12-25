غموض يلف مشاركة الإدارة الذاتية بـ

2017/12/25 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- لايزال الغموض يكتنف مسألة مشاركة حزب الإتحاد الديمقراطي والقوى العسكرية والسياسية المرتبطة بالإدارة الذاتية في مؤتمر سوتشي الذي تعقده روسيا أواخر كانون الثاني يناير القادم.

وأعلن المسؤول بوزارة الخارجية الكازاخستانية ايداربك توماتوف في وقت سابق ان "مؤتمر الحوار الوطني السوري سيعقد في منتجع سوتشي خلال يومي الـ 29 والـ 30 كانون الثاني يناير المقبل، فيما ترفض كل من تركيا وإيران مشاركة ممثلي الكورد وممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي في مؤتمر الحوار".

وذكر الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم لوسائل اعلامية مقربة من حزبه ان " القضية الكوردية من أهم المحاور التي ستناقش في مؤتمر سوتشي لذا ينبغي أن نكون حاضرين فيه".

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