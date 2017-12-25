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هيئة الحشد الشعبي في ميسان تقدم التهاني للمسيحيين بذكرى ولادة السيد المسيح
2017/12/25 | 17:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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زار وفد هيئة الحشد الشعبي في ميسان، الاثنين، كنيسة ام الاحزان لتقديم التهنئة للمسيحيين بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام٠

وذكر موفدنا، ان "وفد هيئة الحشد في ميسان قدم خلال زيارته كنيسة ام الاحزان التهاني لابناء الديانة المسيحية، متمنيا لجميع العراق الأمن والاستقرار وهم يعيشون زهو الانتصار العظيم على داعش الإجرامي"٠

واضاف، ان "ممثلي الطائفة المسيحية أشادوا بتضحيات أبناء الحشد الشعبي والقوات المسلحة في الدفاع عن جميع المكونات وحفظ وحدة العراق"٠

2017-12-25

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