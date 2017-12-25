الحكومة العراقية توقف التقديم على رواتب الرعاية الاجتماعية

2017/12/25 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الاثنين عن إيقاف العمل بالتقديم على رواتب الرعاية للمحتاجين في جميع انحاء العراق.

وذكر المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان اليوم انه "لا يوجد أي تقديم جديد للشمول برواتب الرعاية لعدم توفر التخصيصات المالية ومن يدعي ذلك فهو غير صادق".

وتوعد المتحدث باتخاذ إجراءات قانونية لاي جهة تدعي خلاف ذلك.

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