2017/12/25 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحليةالأثنين 25 ديسمبر 2017 | 05:18 مساءً

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المكون العربي بكركوك يتحدث عن رمي جثث في "منهولات الاحزاب"

بغداد/..



طالب المجلس العربي في كركوك، الاثنين، بإجراء تحقيق "عاجل" في "ظاهرة" رمي جثث أبناء المحافظة المعارضين لجهات حزبية في المنهولات والمجاري، فيما اعتبر أفعال تلك الجهات "جريمة بشعة" تنافي كل الديانات السماوية والقيم الإنسانية.

وذكر بيان للمكون العربي، تلقته "عين العراق نيوز"، أن "المحافظة كانت قد استبشرت خيراً من خلال التحرير وخطة فرض القانون وسلطة الدولة في محافظة كركوك والتخلص من القوى الظلامية المتمثلة في عصابات داعش الإرهابية، على الرغم من معانات المكون العربي في المحافظة على مر السنين الماضية العجاف التي مرت عليهم، فضلاً عن التنكيل فيهم والاستهداف والقتل الممنهج وحرق الجثث بالطرقات ورميها بصورة شنيعة".

وكشف البيان، عن "ظاهرة جديدة برزت اليوم على الساحة، متمثلة برمي جثث أبناء كركوك في منهولات ومجاري الأحزاب التي فقدت حتى القيمه الإنسانية"، موضحاً أن "الأحزاب السياسية التي حكمت كركوك طيلة المرحلة السابقة بسياسة فرض إرادتهم بالقوة وبخلافه يتعرض المعارض والرافض، إلى إرهاب هذه الجهات وزبانيتها المتسلطة على رقاب مواطني المحافظة".

وطالب المكون العربي، وفقاً للبيان، الجهات ذات العلاقة بـ"الإسراع في التحقيق وإعلان نتائجه بالإعلام واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المنفذه لهذه الجريمة البشعة التي تنافي كل الديانات السماوية والقيم الإنسانية".



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