الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


صلاح الدين: تعيين أكثر من 400 شرطي على ملاك مديرية المحافظة
2017/12/25 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري، اليوم الاثنين، ان بداية العام المقبل سيكون موعداً لعودة نازحي المناطق المحررة في المحافظة، فيما أشار إلى تعيين أكثر من 400 شرطي على ملاك مديرية شرطة صلاح الدين.

وذكر الجبوري في حديث صحفي، إنه "تم تحديد يوم الخامس من شهر كانون الثاني من العام 2018 موعداً لعودة نازحي مناطق عزيز بلد ومنها قرى الجويزات وسنجار والرواشد والمناطق المجاورة".

وبين "صدور الأمر الإداري الخاص بتعيين 425 شرطياً على ملاك مديرية شرطة محافظة صلاح الدين"، مبيناً انه "تم قبولهم عن طريق موقع الوزارة الالكتروني".

واوضح محافظ صلاح الدين إلى أن "هذه الوجبة ليست لها علاقة بمتطوعي مدينة تكريت وسوف يتم إصدار الأمر الإداري الخاص بتعينهم قريباً من قبل المراجع".انتهى/س

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