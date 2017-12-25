بالصورة.. هذا ما وصل اليه مرقد صحابي في البصرة

2017/12/25 | 17:35

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سومر نيوز: بغداد..



تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمرقد الصحابي أنس بن مالك في منطقة الشعيبة في محافظة ال...

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