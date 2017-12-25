الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


بالصورة.. هذا ما وصل اليه مرقد صحابي في البصرة
2017/12/25 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمرقد الصحابي أنس بن مالك في منطقة الشعيبة في محافظة ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصورة.. هذا ما وصل اليه مرقد صحابي في البصرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصورة.. هذا ما وصل اليه مرقد صحابي في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).


كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ محافظها وكالة يحذّر: داعش لا زال يضرب في كركوك
⋙ إطلاق حملة لأكساء وتبليط الشوارع الرئيسية والفرعية في حديثة  
⋙ المجلس العربي:جثث لأبناء كركوك مخفية في مقرات الاحزاب الكردية
⋙ دب يقدم عرضا مذهلا بالعصا على طريقة لاعبي الكونج فو – فيديو
⋙ حافلة نقل ركاب تصطدم بمسجد في قازان الروسية (صورة)
بالفيديو والصور
⋙ دب يقدم عرضا مذهلا بالعصا على طريقة لاعبي الكونج فو – فيديو
⋙ بالفيديو.. منع متظاهرين من اقتحام دائرة توزيع كهرباء ذي قار
⋙ بالصورة – اليسا تعود طفلة بين أحضان والدتها.. شاهدوا ماذا وضعت على شعرها
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة