الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


مقتل 6 من عناصر داعش غربي كركوك
2017/12/25 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عملية أمنية لملاحقة

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