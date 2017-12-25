2017/12/25 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو..أكبر طائرة برمائية في العالم تقوم برحلتها الأولى في الصين

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