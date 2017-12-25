5 هواتف “خارقة” يترقبها العالم مع بداية عام 2018

2017/12/25 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 هواتف “خارقة” يترقبها العالم مع بداية عام 2018بغداد / سكاي برس

بدأ العد التنازلي لاستقبال عام 2018، والذي تستعد فيه كبرى شركات التقنية لإطلاق مجموعة من الهواتف الذكية “الخارقة”، ذات مواصفات جديدة ومتطورة تتسابق عليها الشركات التقنية العملاقة، لتحظى بالحصة الاستهلاكية الأكبر في الأسواق.

وسيكون مؤتمرا CES 2018 و MWC 2018 من أبرز الأحداث التقنية في العالم والأكثر استقطابًا للشركات والمستهلكين، حيثُ سيشهدان إطلاق العديد من الهواتف الجديدة، من قبل الشركات للإعلان عن منتجاتها خاصة هواتفها الذكية.

ويعرض هذا التقرير مجموعة من أهم وأبرز الهواتف المنتظرة، ولمحة عن أهم المواصفات التي تداولتها التقارير التقنية والتسريبات شبه المؤكدة.

GALAXY S9.

قررت “سامسونغ” أن تحافظ على هوية تصميم هاتفها الجديد كما جاءت في سابقه s8 وs8 plus، مع تغيير مكان مستشعر البصمة والكاميرا الخلفية، وسط توقعات أن تجعل الشركة فتحة عدسة كاميرتها واسعة جدًا وبجحم 1.5 كما في هاتفها GALAXY W.

وتشير التقارير التقنية إلى أن هاتف “سامسونغ” القادم من المرجح أن يضم في عتاده، رام 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت للمرة الأولى في الهواتف الذكية، خاصة مع إعلان الشركة البدء في تصنيع تلك الذاكرة مؤخرًا، والتي ستزيد من سرعة قراءة ونقل البيانات بشكل كبير جدًا.

وتدور الأحاديث بين مسربي المواصفات عن إمكانية وضع “سامسونغ” لسماعات ستيريو في هاتفها الجديد، مع تقليل بروز إطار الكاميرا، وتطوير ميزة الحماية عبر التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد.

NOKIA 9.

تستعد شركة “HMD” لإطلاق هاتفها المقبل “nokia9″، حيثُ سيأتي الجهاز بواجهة زجاجية وجسم معدني من الألومنيوم، وشاشة على كامل الواجهة من طراز OLED بدقة QHD بمقاس 5.7 إنش بالأبعاد الجديدة 18:9 مغطاة بطبقة حماية gorilla glass 5.

وتفيد التسريبات أن الجهاز سيكون مقاومًا للماء والغبار بمعيار IP68، كما سيتضمن كاميرا خلفية مزدوجة بعدستين من شركة “كارل سايز” دقتها 24 ميغابيكسل مع فتحة عدسة 1.7f، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل، وسيكون مستشعر بصمة الإصبع أسفل الكاميرا الخلفية.

وسيعمل الجهاز بنظام أندرويد “أوريو” الأخير من “جوجل” مع معالج “Snapdragon 835″، وبحسب التسريبات سيشتمل على رامات سعة 8 و6 غيغابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتين هما 64 و128 غيغابايت، علمًا بأن “نوكيا 9” سيأتي مع مدخل سماعة ومدخل شاحن من نوع usp 3.1 type – c، كما سيأتي ببطارية سعة 3800 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع.

EXPERIA ZX2.

تعتزم شركة “سوني” اليابانية المنافسة بقوة في 2018، حيثُ بدى ذلك عبر تسريب صور ومواصفات هواتفها المقبلة التي ستطلقها مطلع العام المقبل، وأهمها EXPERIA ZX2، حيثُ غيرت الشركة تصاميم هواتفها كليًا وباتت مواكبة للعصر.

ويأتي هاتف “سوني” بواجهة وخلفية من الزجاج، وقمة وقاعدة من المعدن، مع شاشة IPS LCD FHD بمقاس 5.8 إنش على كامل الواجهة مع طبقة gorilla glass 6 الجديدة.

وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن الهاتف سيأتي مع معالج “Snapdragon 845” الجديد، مع رام بسعة 4 و6 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 64 و128 غيغبايت، وسيعمل بنظام تشغيل “أوريو”.

وتفيد التقارير التقنية أن “سوني” ستدمج مع الجهاز كاميرا خلفية بدقة 23 ميغابيكسل بفتحة عدسة 1.8f مع خاصية التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل بفتحة عدسة بذات المقاس.

وسيأتي مع مدخل سماعة ومدخل شاحن من نوع usp 3.1 type – c مع بطارية بسعة 3900 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع، كما سيشتمل على معيار IP68 الخاص بمقاومة الماء والغبار.

HUAWEI P11.

تعتبر شركة هواوي من أشرس منافسي العملاقين سامسونغ وأبل، حيثُ تحضر لإطلاق هاتفها الذكي الرائد قريبًا، والذي تشير التقارير إلى أنه سيأتي بواجهة زجاجية وجسم معدني، مع شاشة بمقاس 5.7 إنش من نوع IPS – NEO LCD مع طبقة حماية gorilla glass 5 وبالأبعاد الجديدة 18:9.

وتشير التقارير إلى أن الهاتف سيتضمن تقنية تتفوق على Face ID من “أبل” من خلال قراءة 300 ألف نقطة في الوجه، وقد يأتي بالمعالج الجديد KIRIN 980 من الشركة ذاتها، مع رام 6 و 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 64 و128 غيغابايت.

وسيأتي الهاتف وفقًا لتسريبات بـ3 كاميرات خلفية تقدم بدقة 40 ميغابيكسل مع تقنية التقريب الهجين مع 5 مستويات من التكبير، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل مع فتحة عدسة 2.2f.

LG G7.

تخطط LG للانتقال بهواتفها إلى شاشات OLED علاوة على الاتفاق مع شركة “كوالوم” للرقائق التقنية من أجل تزويد الهاتف الجديد بمعالج “Snapdragon 845” الجديد كليًا.

وسيأتي الهاتف بحواف صغيرة جدًا وبالمقياس الجديد 18:9 ، كما ذكرت التقارير أن الشركة الكورية تعمل على تطوير بصمة ماسح قزحية العين لتتفوق فيها على “سامسونغ”، كما أفاد مسؤولوها.

وتحاول شركة LG نقل مستشعر بصمة الإصبع إلى شاشة الهاتف أو دمجه مع الزر الرئيس في الواجهة الأمامية، كما يشاع أن هذا الهاتف قد يكون مع galaxy s9 أول هاتفين يحصلان على مودم الجيل الخامس Snapdragon X50 5G من شركة “كوالكوم”.

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