العراق يصدر اكثر من 3 ملايين و800 الف برميل نفط عبر موانئه الجنوبية اليوم

2017/12/25 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ الغد برس:بلغت صادرات العراق النفطية، اليوم الاثنين، عبر موانئه الجنوبية 3 ملايين و816 الف برميل.واخبر مصدر ملاحي "الغد برس"، ان "ميناء البصرة مع العوامات البحرية استقبل ناقلات نفط عملاقة تحمل جنسيات مختلفة حيث اكتمل تحميل اثنين منهما هذا اليوم"، مبينا ان "7 ناقلات عملاقة هي قيد التحميل الان وترسو على ارصفة ميناء البصرة النفطي والعوامات البحرية".

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واوضح المصدر ان "معدل الضخ من محطات وابار الإنتاج من الحقول الجنوبية بلغ مئة وتسعة وخمسون الف برميل نفط في الساعة".واكد ان "الموانئ الجنوبية صَدرت ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة عشر الف برميل نفط خام"، لافتا في الوقت ذاته الى ان "أحوال الطقس والمناخ لم يعق تصدير النفط عبر تلك الموانئ".

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