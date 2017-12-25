2017/12/25 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادحذر مصرف "مورغان ستانلي" عملاءه من مغبة الاستثمار في الـ"بيتكوين"، العملة الأكثر شهرة في العالم، والتي انخفضت بشكل دراماتيكي الأسبوع الماضي.وتضمنت المذكرة إجابات فوسيت على استفسارات بشأن الـ "بيتكوين"، وأوضح أن الـ"بيتكوين" ليس عملة بالمعنى الكامل كونها غير مرتبطة بأسعار فائدة، كما أنها ليست بديلا عن الذهب.

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