الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


قيمة
2017/12/25 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادحذر مصرف "مورغان ستانلي" عملاءه من مغبة الاستثمار في الـ"بيتكوين"، العملة الأكثر شهرة في العالم، والتي انخفضت بشكل دراماتيكي الأسبوع الماضي.وتضمنت المذكرة إجابات فوسيت على استفسارات بشأن الـ "بيتكوين"، وأوضح أن الـ"بيتكوين" ليس عملة بالمعنى الكامل كونها غير مرتبطة بأسعار فائدة، كما أنها ليست بديلا عن الذهب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيمة "البيتكوين" تهوي للصفر وتحذيرات من الاستثمار فيها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيمة "البيتكوين" تهوي للصفر وتحذيرات من الاستثمار فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ محافظها وكالة يحذّر: داعش لا زال يضرب في كركوك
⋙ إطلاق حملة لأكساء وتبليط الشوارع الرئيسية والفرعية في حديثة  
⋙ المجلس العربي:جثث لأبناء كركوك مخفية في مقرات الاحزاب الكردية
⋙ دب يقدم عرضا مذهلا بالعصا على طريقة لاعبي الكونج فو – فيديو
⋙ حافلة نقل ركاب تصطدم بمسجد في قازان الروسية (صورة)
بالفيديو والصور
⋙ دب يقدم عرضا مذهلا بالعصا على طريقة لاعبي الكونج فو – فيديو
⋙ بالفيديو.. منع متظاهرين من اقتحام دائرة توزيع كهرباء ذي قار
⋙ بالصورة.. هذا ما وصل اليه مرقد صحابي في البصرة
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة