مجلة امريكية: اوروبا تسعى لإنشاء جيش موحد للسيطرة على الاضطرابات الامنية

2017/12/25 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة …اكدت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية اليوم الاثنين، إن الاتحاد الاوروبي يسعى لإنشاء جيش موحد مكون من قوات قتالية جاهزة للسيطرة على الاضطرابات الامنية في اوروبا.وذكرت المجلة الامريكية في تقريرا لها، أن “إنشاء قوة أوروبية موحدة ستكون خطوة جيدة لإنشاء جيش أوروبي موحد، يمكنه من السيطرة على القضايا الأمنية”.واضافت، أن “إنشاء جيش موحد يجعل قرار إرسال قوات عسكرية أوروبية بيد مسؤولين غير منتخبين يمكنهم إرسال القوات إلى مهام قتالية”.واشارت المجلة الى أن ” إرسال قوات قتالية إلى مهام عسكرية أمر يثير رعب الحكومات المنتخبة في الدول الأوروبية وبالتالي الفكرة من الاساس سيئة”.انتهى/25

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