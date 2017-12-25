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التجمع المدني للإصلاح يتوقع انقلابا جذريا في خارطة التحالفات السياسية
2017/12/25 | 17:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ بغداد

أكد القيادي في التجمع المدني للإصلاح حسام العزاوي، اليوم الاثنين، ان الأحزاب والكتل السياسية في ح...

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