2017/12/25 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أكد القيادي في التجمع المدني للإصلاح حسام العزاوي، اليوم الاثنين، ان الأحزاب والكتل السياسية في ح...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التجمع المدني للإصلاح يتوقع انقلابا جذريا في خارطة التحالفات السياسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التجمع المدني للإصلاح يتوقع انقلابا جذريا في خارطة التحالفات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).