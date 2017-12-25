مقتل ستة ارهابيين من المتورطين باغتيال العقيد فاضل السبعاوي غربي كركوك

2017/12/25 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل

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