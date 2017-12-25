ما هي الخيارات السورية الروسية في مواجهة التواجد الأمريكي في سوريا؟

2017/12/25 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضيوف: تيمور دويدار، المحلل السياسي الروسي؛ ود.عقيل محفوظ، الأكاديمي والباحث السياسي السوري

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