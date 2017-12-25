العملات الإلكترونية تعوض جزءًا من خسائرها..والبيتكوين أعلى 14 ألف دولار

2017/12/25 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عوضت العملات الإلكترونية جزءاً من خسائرها خلال تعاملات اليوم الاثنين، لكنها لا تزال بعيدة عن المستويات القياسية التي سجلتها في منتصف الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 1:54 مساءً بتوقيت جرينتش، سجلت القيمة السوقية للعملات الإلكترونية مجتمعة مستوى 566 مليار دولار، مقارنة بـ488.3 مليار دولار أمس.

وصعدت عملة "البيتكوين" بنسبة 7.1% لتصل إلى 14.269 ألف دولار بحلول الساعة 1:54 مساءً بتوقيت جرينتش، بقيمة سوقية بلغت 239.1 مليار دولار.

وكانت "البيتكوين" قد تهاوت في الأسبوع الماضي من 20 ألف دولار إلى 11800 دولاراً، قبل أن تتعافى نسبياً.

وتشهد قيمة وأحجام التعاملات تراجعاً ملحوظاً اليوم مع عطلة رسمية في الأسواق العالمية احتفالاً بأعياد الكريسماس.

كما زادت عملة "الإيثريوم" بنحو 16.9% إلى 761.8 دولار، وصعدت "البيتكوين كاش" بنسبة 9.7% إلى 3022 دولار.

وتوقع محلل تراجع سعر "البيتكوين" إلى 8 آلاف دولار بعد التراجع الحاد الذي شهدته في الأسبوع الماضي.

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