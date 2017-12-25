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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات مراقبة امريكية على الحدود العراقية-السورية وواشنطن تخشى التصادم لهذا السبب

25 ديسمبر, 2017 | 5:21 م - عدد القراءات: 14 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن طائرات المراقبة التجسسية والطائرات المسيرة بدون طيار تتجول في المنطقة المحاذية للحدود العراقية السورية وفي المنطقة المحاذية لنهر الفرات والصحاري المحيطة بها بحجة البحث عن مقاتلين لعصابات داعش يختبؤون هناك.

وذكرت الصحيفة في تقرير تابعه “الموقف العراقي” أن التركيز على الجيب الحدودي الذي تبلغ مساحته 15 ميلا مربعا بالقرب من الحدود العراقية معقد بسبب السماء المزدحمة بالطائرات الروسية والسورية والإيرانية حيث تتلاقى القوى المتنافسة على هذا الجيب الرئيسي الأخير الذي يتواجد فيه مقاتلي داعش في سوريا، والذي وصفه قائد القوة الجوية الامريكية في العراق وسوريا الجنرال جيفري هارجيان بالمعقد والذي تصل فيه الخطورة الى حد الاصطدامات .

واشار التقرير الى أن قاعدة العيديد الجوية في قطر والتي تضم حوالي 10 آلالاف من القوات الامريكية هي القاعدة التي تشن منها الحروب ليس في العراق وسوريا فحسب بل في أفغانستان والتي من المتوقع أن تزداد بشكل حاد في الأشهر المقبلة في ظل استراتيجية ترامب الأكثر عدوانية في عموم المنطقة .

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