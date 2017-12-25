هوشيار عبد الله: مساع لتشكيل جبهة سياسية في إقليم كردستان

2017/12/25 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله عن مساع لتشكيل جبهة سياسية جديدة في إقليم كردستان.

وبين هوشيار عبد الله أن الغرض من تشكيل تلك الجبهة هو لمواجهة سيطرة بعض الاحزاب على دفة الحكم قائلا إن المساعي انطلقت مؤخرا لتشكيل الجبهة كبيرة واوضح عبد الله ان الجبهة تتألف من حركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية والتحالف من اجل الديمقراطية والعدالة لافتا الى ان هذا التوجه سيكون من أجل حفظ الاوضاع في اقليم كردستان والمستقبل السياسي فيه وإبعاد هيمنة احزاب معينة على السلطة.

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