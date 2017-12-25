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طائرة قرقوش النسوية تتوج بالمركز الأول لبطولة العراق
2017/12/25 | 17:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / بغداد…

اختتمت منافسات بطولة العراق بكرة الطائرة للسيدات, الاثنين, بتتويج فريق  قرقوش بالمركز الاول بعد تغلبه على افروديت في النهائي.

وتمكن فريق قرقوش من الفوز بعد سيطرته على المباراة النهائية امام افروديت والتي اقيمت على قاعة الشعب للألعاب المغلقة حيث تم توزيع الجوائز على الفائزين وباقي الفرق المشاركة.

يشار إلى أن البطولة تمت برعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اتحاد اللعبة.

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