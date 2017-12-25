بالفيديو.. منع متظاهرين من اقتحام دائرة توزيع كهرباء ذي قار

2017/12/25 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-ذي قار]منعت قوات مكافحة الشغب، اليوم الاثنين، متظاهرين ضد الخصخصة من اقتحام دائرة توزيع كهرباء ذي قار.واظهر مقطع فيديو حرق عدداً من إطارات السيارات أمام مبنى الدائرة.

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