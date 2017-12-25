2017/12/25 | 17:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بالانفوغرافيك ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالانفوغرافيك .. موازنة 2018 وابرز موادها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالانفوغرافيك ..
موازنة 2018 وابرز موادها
تأریخ التحریر: : 2017/12/25 17:46
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالانفوغرافيك .. موازنة 2018 وابرز موادها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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