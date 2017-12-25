الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


حافلة نقل ركاب تصطدم بمسجد في قازان الروسية (صورة)
2017/12/25 | 17:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصطدمت حافلة لنقل الركاب في مدينة قازان الروسية، اليوم الإثنين، بباب مسجد في المدينة، ولم يوقع الحادث أي ضحايا أو إصابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حافلة نقل ركاب تصطدم بمسجد في قازان الروسية (صورة)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حافلة نقل ركاب تصطدم بمسجد في قازان الروسية (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الشباب تعلن انتهاء أزمة اللجنة الاولمبية
⋙ البابا فرانسيس يدعو إلى حوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين يفضي إلى حل الدولتين
⋙ محافظها وكالة يحذّر: داعش لا زال يضرب في كركوك
⋙ إطلاق حملة لأكساء وتبليط الشوارع الرئيسية والفرعية في حديثة  
⋙ المجلس العربي:جثث لأبناء كركوك مخفية في مقرات الاحزاب الكردية
بالفيديو والصور
⋙ دب يقدم عرضا مذهلا بالعصا على طريقة لاعبي الكونج فو – فيديو
⋙ بالفيديو.. منع متظاهرين من اقتحام دائرة توزيع كهرباء ذي قار
⋙ بالصورة.. هذا ما وصل اليه مرقد صحابي في البصرة
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة