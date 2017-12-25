حافلة نقل ركاب تصطدم بمسجد في قازان الروسية (صورة)

2017/12/25 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصطدمت حافلة لنقل الركاب في مدينة قازان الروسية، اليوم الإثنين، بباب مسجد في المدينة، ولم يوقع الحادث أي ضحايا أو إصابات.

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