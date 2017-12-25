دب يقدم عرضا مذهلا بالعصا على طريقة لاعبي الكونج فو – فيديو

2017/12/25 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الدب “كلود” دهشة رواد حديقة حيوان هيروشيما في اليابان بتقديمه عرضا مذهلا بالعصا أظهر خلاله تحكما غير عاديا، وذلك على طريقة لاعبي الكونج فو المحترفين.

وذكر مارك بيكوف، خبير سلوك الحيوانات: إنه من المؤكد أن يكون الدب تعرض لتدريب شاق لأداء هذه الحركات، ومن المستبعد أن يكون علمها لنفسه.

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