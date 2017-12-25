القوات الامنية تتخذ اجراءات مشددة في الجانب الايسر لمدينة الموصل ومناطق سهل نينوى والسبب!!

2017/12/25 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت القوات الأمنية ، اليوم الاثنين ، اجراءات امنية مشددة في الجانب الايسر لمدينة الموصل ومناطق سهل نينوى بمناسبة اعياد الميلاد.وذكر مصدر أمني في تصريح صحفي ، ان...

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