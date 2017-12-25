2017/12/25 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبطان: انتهاء أزمة اللجنة الاولمبية وكالة البغدادية نيوز.

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