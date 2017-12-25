الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


عبطان: انتهاء أزمة اللجنة الاولمبية
2017/12/25 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبطان: انتهاء أزمة اللجنة الاولمبية وكالة البغدادية نيوز.

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