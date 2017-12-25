الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


تشيلسي يسعى لضم خليفة فابريجاس
2017/12/25 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة/ الغد برس:ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي تشيلسي يقترب من إبرام صفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وذكرت صحيفة ذا صن "الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، مستعد لدفع 15 مليون جنيه إسترليني، لجلب مواطنه ألكسندر جولوفين، نجم سسكا موسكو، خلال الشتاء".

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واوضحت الصحيفة "إبراموفيتش سيشتري اللاعب وقد يضمه إلى قائمة المدرب أنطونيو كونتي في كانون ثان المقبل، أو يعيد إعارته لفريقه الروسي حتى نهاية الموسم ومن ثم ضمه".وتابعت "تشيلسي يريد تجنب الدخول في مزاد على اللاعب بعد كأس العالم، بالإضافة إلى إدراكه ضرورة لعبه في النصف الثاني من الموسم، حتى يكون جاهزًا للمونديال، وبالتالي يريد حسم الصفقة من الآن".وأوضحت "من المتوقع أن يكون جولوفين (21 عامًا) خليفة سيسك فابريجاس، حيث أن اللاعب الروسي سجل ظهوره في 100 مباراة تقريبًا مع الفريق الأول لناديه".

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