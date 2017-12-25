فيديو: جاستن كلويفرت يواصل الإبهار بالدوري الهولندي

2017/12/25 | 19:10

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هاي كورة – واصل النجم الهولندي الشاب جاستن كلويفرت نجل اسطورة الكرة الهولندية باتريك كلويفرت سلسلة تألقه رفقة فريقه خلال مباريات الدوري الهولندي هذا الموسم.

وسجل جاستن هدفاً خرافياً خلال مباراة فريقه أمام نظيره فيليم ببطولة الدوري حيث أطلق صاروخية لم يراها حارس المنافس سوى داخل الشباك وإنتزع صرخات جميع الجماهير المتواجدة بالمدرجات.

ويقدم جاستن مستويات أكثر من رائعة رفقة فريقه هذا الموسم وبات محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ابرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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