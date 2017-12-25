2017/12/25 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار العربيةالأثنين 25 ديسمبر 2017 | 07:00 مساءً

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الجيش المصري: مقتل 8 عناصر "تكفيريين شديدي الخطورة"

متابعة/..



أعلن الجيش المصري، الاثنين، مقتل 8 مسلحين وقبض على آخر بوسط سيناء المصرية.

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، "تم القضاء على 8 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على آخر بوسط سيناء فضلاً عن اكتشاف وتدمير عدد 8 مخبأ".

واوضح المتحدث، "في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، حيث تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية من الكشف عن 8 مخابئ، ودراجة نارية".

وفى سياق آخر تم ضبط مخزن يحتوى على كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر وضبط عدد (5) عربة تحتوى على كميات كبيرة من المواد المخدرة حسب المتحدث العسكري.

وذكر المتحدث، إن قوات الجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.



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