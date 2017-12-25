تفاصيل لم تكشف سابقاً عن التعيينات والعقود خلال العام المقبل

2017/12/25 | 19:15

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سومر نيوز: بغداد..



ضمن توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي ، تعمل وزارة المالية العراقية على تأمين الرواتب وترشيق النفقات ...

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