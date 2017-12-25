الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


تفاصيل لم تكشف سابقاً عن التعيينات والعقود خلال العام المقبل
2017/12/25 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

ضمن توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي ، تعمل وزارة المالية العراقية على تأمين الرواتب وترشيق النفقات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تفاصيل لم تكشف سابقاً عن التعيينات والعقود خلال العام المقبل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تفاصيل لم تكشف سابقاً عن التعيينات والعقود خلال العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).


كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ محكمة إسرائيلية تجدد اعتقال عهد التميمي 4 أيام
⋙ ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في زرباطية
⋙ رحيل أفضل صديق للأطفال منذ عقود طويلة
⋙ قائد عمليات كركوك: مقتل ستة "إرهابيين" جنوب غربي المحافظة
⋙ ضبط مسافر إيراني بحوزته مادة مخدره في مفنذ زرباطية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... مواطن تركي يثير فزع إردوغان وطاقم حراسته
⋙ فيديو: جاستن كلويفرت يواصل الإبهار بالدوري الهولندي
⋙ بالصورة.. هذا ما وصل اليه مرقد صحابي في البصرة
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة