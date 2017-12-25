الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


القوات المسلحة الإيرانية تنتهج
2017/12/25 | 19:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقر يوم الاثنين ان بلادها انتهجت "استراتيجية هجومية" ضد من وصفهم بالاعداء في العراق وسوريا.

وذكر اللواء باقري خلال زيارته التفقدية لمعرض أداء منظمة التعبئة اليوم، انه "لمن الضروري إحباط مؤامرات الأعداء في هذا المسار ومباغتتهم من خلال انتهاج استراتيجية هجومية واضطرارهم للتراجع الي الخلف كما شهدنا هزيمة جبهة الأعداء أمام الهيجان الثوري لجبهة المقاومة خلال الحقبة التاريخية الأخيرة في العراق وسوريا".

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