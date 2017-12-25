وزارة التربية الكوردستانية تصدر بيانا بشأن رواتب التدريسيين والعقود

2017/12/25 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان يوم الاثنين عن توزيع رواتب التدريسيين والمعلمين في جميع انحاء الإقليم، مشيرة الى ان التدريسيين العاملين بصيغة العقود سيتم تسليمهم أيضا بالموعد المذكور.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، "نود ان نعلم جميع إدارات المدارس الواقعة ضمن الحدود الإدارية للوزارة انه يوم غد الثلاثاء المصادف 26/12/2017 وتحديدا في الساعة العاشرة صباحا بمراجعة اقسام الحسابات لتسلم راتب شهر أيلول عام 2017".

واوضح البيان انه في اليوم نفسه سيتم توزيع رواتب موظفي العقود العاملين بصفة مدرس ومعلم.

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