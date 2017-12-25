بطئ هاتف “آبل” يتسبب برفع قضيتين بحق الشركة المصنعة

2017/12/25 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

تواجه شركة “أبل” حالياً قضيتين تم رفعها خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية اعتراف الشركة بإبطاء هواتف آيفون القديمة عن عمد عبر تحديث تم إطلاقه لنظام التشغيل من أجل التغلب على مشكلات البطاريات التي يمر عليها وقت طويل.

وذكرت عدة تقارير أطلعت عليها وكالة/ المعلومة/ إن “هناك اثنين من المستخدمين رفعا قضية ضد أبل لأنها فعلت ذلك دون إذن مسبق منهم وطالبا بتعويضات، وتم رفع القضية الثانية”.

وتزعم شركة محاماة في شيكاغو أن أبل تنتهك قوانين الأعمال من خلال المشاركة في الممارسات التجارية الخادعة في ولاية إلينوي، وولاية إنديانا وكارولينا الشمالية.

وذكر البيان الصادر عن الشركة, أن “إبطاء الهواتف دون إخبار العملاء “أمر يخالف القانون، وإذا ثبت أنه يشكل حجباً غير مشروع وحاسم للمعلومات المادية ستواجه أبل مشكلات خطيرة”.



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