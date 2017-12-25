الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


بطئ هاتف “آبل” يتسبب برفع قضيتين بحق الشركة المصنعة
2017/12/25 | 19:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ متابعة…

تواجه شركة “أبل” حالياً قضيتين تم رفعها خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية اعتراف الشركة بإبطاء هواتف آيفون القديمة عن عمد عبر تحديث تم إطلاقه لنظام التشغيل من أجل التغلب على مشكلات البطاريات التي يمر عليها وقت طويل.

وذكرت عدة تقارير أطلعت عليها وكالة/ المعلومة/ إن “هناك اثنين من المستخدمين رفعا قضية ضد أبل لأنها فعلت ذلك دون إذن مسبق منهم وطالبا بتعويضات، وتم رفع القضية الثانية”.

وتزعم شركة محاماة في شيكاغو أن أبل تنتهك قوانين الأعمال من خلال المشاركة في الممارسات التجارية الخادعة في ولاية إلينوي، وولاية إنديانا وكارولينا الشمالية.

وذكر البيان الصادر عن الشركة, أن “إبطاء الهواتف دون إخبار العملاء “أمر يخالف القانون، وإذا ثبت أنه يشكل حجباً غير مشروع وحاسم للمعلومات المادية ستواجه أبل مشكلات خطيرة”.

انتهى/ 25 س

المشاركة

المقال السابقمتسلل يصيب إسرائيل بالهلع والأجهزة الأمنية تستنفر

www.almaalomah.com/wp-content/uploads/2017/09/ابل-696x435
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطئ هاتف “آبل” يتسبب برفع قضيتين بحق الشركة المصنعة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطئ هاتف “آبل” يتسبب برفع قضيتين بحق الشركة المصنعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ محكمة إسرائيلية تجدد اعتقال عهد التميمي 4 أيام
⋙ ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في زرباطية
⋙ رحيل أفضل صديق للأطفال منذ عقود طويلة
⋙ قائد عمليات كركوك: مقتل ستة "إرهابيين" جنوب غربي المحافظة
⋙ ضبط مسافر إيراني بحوزته مادة مخدره في مفنذ زرباطية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... مواطن تركي يثير فزع إردوغان وطاقم حراسته
⋙ فيديو: جاستن كلويفرت يواصل الإبهار بالدوري الهولندي
⋙ بالصورة.. هذا ما وصل اليه مرقد صحابي في البصرة
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة