خليجي 23: السعودية والامارات يتعادلان سلبيا ويقتربان من التأهل

2017/12/25 | 19:30

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بغداد اليوم

خرج منتخبا السعودية والامارات بنتيجة التعادل السلبي ، في مباراة لحساب الجولة الثانية من منافسات فرق المجم...





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