2017/12/25 | 19:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
خرج منتخبا السعودية والامارات بنتيجة التعادل السلبي ، في مباراة لحساب الجولة الثانية من منافسات فرق المجم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خليجي 23: السعودية والامارات يتعادلان سلبيا ويقتربان من التأهل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
خرج منتخبا السعودية والامارات بنتيجة التعادل السلبي ، في مباراة لحساب الجولة الثانية من منافسات فرق المجم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خليجي 23: السعودية والامارات يتعادلان سلبيا ويقتربان من التأهل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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