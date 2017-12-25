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تربية بلد بالتنسيق مع إعلام الحشد في صلاح الدين تحتفل بالذكرى السنوية لفك الحصار عن القضاء
2017/12/25 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

احتفلت تربية قضاء بلد وبالتنسيق مع إعلام الحشد في صلاح الدين، الأثنين، بالذكرى السنوية الثالثة لفك الحصار عن القضاء.

وذكر إعلام الحشد بحديث وتابعته وكالة صدى ان، قسم تربية بلد التابع لمديرية التربية في صلاح الدين وبالتنسيق مع إعلام الحشد في صلاح الدين واللجنة العليا لمهرجان بلد الصمود الدولي نظم، اليوم الاثنين، احتفالية لطلبة المدارس ومن على السواتر الشرف والكرامة احتفاء بالذكرى السنوية الثالثة لفك الحصار عن القضاء.

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