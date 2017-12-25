2017/12/25 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتفلت تربية قضاء بلد وبالتنسيق مع إعلام الحشد في صلاح الدين، الأثنين، بالذكرى السنوية الثالثة لفك الحصار عن القضاء.

وذكر إعلام الحشد بحديث وتابعته وكالة صدى ان، قسم تربية بلد التابع لمديرية التربية في صلاح الدين وبالتنسيق مع إعلام الحشد في صلاح الدين واللجنة العليا لمهرجان بلد الصمود الدولي نظم، اليوم الاثنين، احتفالية لطلبة المدارس ومن على السواتر الشرف والكرامة احتفاء بالذكرى السنوية الثالثة لفك الحصار عن القضاء.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية بلد بالتنسيق مع إعلام الحشد في صلاح الدين تحتفل بالذكرى السنوية لفك الحصار عن القضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية بلد بالتنسيق مع إعلام الحشد في صلاح الدين تحتفل بالذكرى السنوية لفك الحصار عن القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).