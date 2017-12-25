الجهاز المركزي للإحصاء: 4 ملايين عاطل عن العمل في العراق

2017/12/25 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت إحصاءات رسمية حديثة عن وجود حوالي اربعة ملايين عاطل عن العمل في العراق وارتفاع نسبة العمالة بين الأطفال وكذلك تدني مستوى المعيشة بشكل ملحوظ.

واشار الجهاز المركزي للإحصاء التابع للحكومة العراقية إلى أن عشرة فاصلة ثمانية بالمئة من القادرين على العمل يعانون من البطالة أي أن هناك حوالي اربعة ملايين عاطل عن العمل في العراق إضافة إلى وجود ما نسبته خمسة فاصلة اثنين من مجموع سكان العراق من ذوي الاحتياجات الخاصة ما يؤكد انتشار حالة الفقر وتدني مستوى المعيشة.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد سكان العراق ما عدا إقليم كردستان بلغ نهاية العام الحالي سبعة وثلاثين مليون ومائة وتسعة وثلاثين ألف وخمس مائة وتسعة عشر نسمة.

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