ايران تصدر 36 مليون متر مكعب من الغاز خلال يوم واحد

2017/12/25 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وتعتبر تركيا اكبر مستورد للغاز الايراني الا انه اذا تم تدشين خط انبوب الغاز بين ايران والبصرة في العراق فان هذا البلد سيستورد 40 مليون متر مكعب يوميا من الغاز من ايران بحيث سيصبح اكبر مستورد للغاز الايراني.وتصدر ايران الغاز ايضا الي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي في آذربيجان وكذلك ارمينيا.انتهي**2018 ** 1837

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