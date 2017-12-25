ضبط مسافر اجنبي بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية

2017/12/25 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبطها مسافر يحمل الجنسية الإيرانية، بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية.وأفاد بيان للهيئة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" تم ضبط مسافر يحمل الجنسية الايرانية، بحوزتهِ {30} غم من مادة الترياك المخدرة".وأشار الى"لنه تم إحالة المتهم للقضاء".بواسطة: علي البطاط

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