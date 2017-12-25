الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


ضبط مسافر اجنبي بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية
2017/12/25 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبطها مسافر يحمل الجنسية الإيرانية، بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية.وأفاد بيان للهيئة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" تم ضبط مسافر يحمل الجنسية الايرانية، بحوزتهِ {30} غم من مادة الترياك المخدرة".وأشار الى"لنه تم إحالة المتهم للقضاء".بواسطة: علي البطاط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مسافر اجنبي بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مسافر اجنبي بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ محكمة إسرائيلية تجدد اعتقال عهد التميمي 4 أيام
⋙ ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في زرباطية
⋙ رحيل أفضل صديق للأطفال منذ عقود طويلة
⋙ قائد عمليات كركوك: مقتل ستة "إرهابيين" جنوب غربي المحافظة
⋙ ضبط مسافر إيراني بحوزته مادة مخدره في مفنذ زرباطية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... مواطن تركي يثير فزع إردوغان وطاقم حراسته
⋙ فيديو: جاستن كلويفرت يواصل الإبهار بالدوري الهولندي
⋙ بالصورة.. هذا ما وصل اليه مرقد صحابي في البصرة
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة