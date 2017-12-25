2017/12/25 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المنافذ الحدودية ضبط مسافر ايراني بحوزته كمية من مادة الترياك المخدرة في واسط

واع / بغداد / م .إ

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط مسافر ايراني بحوزته كمية من مادة الترياك المخدرة في منفذ زرباطية الحدودي شمال شرق واسط.

وذكر بيان للهيئة تلقته ﴿وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾ إنه "تم ضبط مسافر يحمل الجنسية الايرانية، بحوزته 30 غم من مادة الترياك المخدرة".

واوضحت الهيئة، أنه "تمت احالة المتهم الى القضاء".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية كشفت، امس الأحد، عن إحباط محاولة تهريب عملة إيرانية عبر منفذ زرباطية الحدودي.

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