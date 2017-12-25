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محافظ كركوك: داعش مازال يمارس نشاطاته في المحافظة
2017/12/25 | 19:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأخبار المحليةالأثنين 25 ديسمبر 2017 | 07:42 مساءً

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محافظ كركوك: داعش مازال يمارس نشاطاته في المحافظة

بغداد/..

أكد محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، الاثنين، ان الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش لا زال يمارس نشاطاته بالمحافظة.

وذكر الجبوري في بيان صدر عقب زيارته اليوم الى كاتدرائية القلب الأقدس، ولقائه المطران يوسف توما رئيس اساقفة كركوك والسليمانية للكلدان، وتلقته "عين العراق نيوز"، ان "داعش الارهابي لازال يضرب حيث استهدف يوم امس بين الحويجة والرياض وادى غدرهم وجرمهم الى استشهاد ستة اشخاص بينهم ضابط ونجله لذا علينا ان نتحد في مواجهة الإرهاب والتخريب".

ودعا المحافظ الجميع الى "اعتماد الحوار  ودعم ادارة كركوك والاجهزة الامنية بمهامها بالمحافظة"، مطالبا اهالي كركوك بـ"ان يتعاونوا ويتكاتفوا في مواجهة الارهاب والتحديات وخاصة نحن لدينا اكثر من 40% من مساحة كركوك هي مناطق منكوبة بسبب داعش الارهابي".

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