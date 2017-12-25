الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


وزارة العمل تعلن عن ايقاف التسجيل على رواتب الرعاية الاجتماعية
2017/12/25 | 19:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن إيقاف العمل بالتقديم على رواتب الرعاية للمحتاجين في جميع انحاء العراق.

وذكر المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان صحفي انه "لا يوجد أي تقديم جديد للشمول برواتب الرعاية لعدم توفر التخصيصات المالية ومن يدعي ذلك فهو غير صادق".

وتوعد المتحدث باتخاذ إجراءات قانونية لأي جهة تدعي خلاف ذلك.

انتهى/خ.

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