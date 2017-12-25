2017/12/25 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط مسافر يحمل الجنسية الإيرانية بحوزته مخدرات في منفذ زرباطية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الغد برس"، إنها "ضبطت مسافرا يحمل الجنسية الايرانية، بحوزتهِ (30) غم من مادة الترياك المخدره في منفذ زرباطية".

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واوضح، أنه "تم احالة المتهم للقضاء".

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