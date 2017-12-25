الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


ضبط مسافر يحمل الجنسية الإيرانية بحوزته مخدرات في منفذ زرباطية
2017/12/25 | 19:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الغد برس:

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط مسافر يحمل الجنسية الإيرانية بحوزته مخدرات في منفذ زرباطية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الغد برس"، إنها "ضبطت مسافرا يحمل الجنسية الايرانية، بحوزتهِ (30) غم من مادة الترياك المخدره في منفذ زرباطية".

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واوضح، أنه "تم احالة المتهم للقضاء".

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