هيئة الحشد الشعبي في ميسان تقدم التهاني للمسيحيين بذكرى ولادة السيد المسيح “ع”

2017/12/25 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار وفد هيئة الحشد الشعبي في ميسان، الاثنين، كنيسة ام الاحزان بالمحافظة لتقديم التهنئة للمسيحيين بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام٠

وذكر اعلام الحشد بحديث وتابعته وكالة صدى، ان “وفد هيئة الحشد في ميسان قدم خلال زيارته كنيسة ام الاحزان التهاني لابناء الديانة المسيحية، متمنيا لجميع العراقيين الأمن والاستقرار وهم يعيشون زهو الانتصار العظيم على داعش الإجرامي”٠

واضاف، ان “ممثلي الطائفة المسيحية أشادوا بتضحيات أبناء الحشد الشعبي والقوات المسلحة في الدفاع عن جميع المكونات وحفظ وحدة العراق”٠

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