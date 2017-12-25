البروتينات النباتية مهمة للقلب

2017/12/25 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بحث كندي جديد أن التقليل من تناول اللحوم أو الألبان كل يوم، وزيادة كميات البروتينات النباتية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 5 بالمئة.

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