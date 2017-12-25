الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


البروتينات النباتية مهمة للقلب
2017/12/25 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد بحث كندي جديد أن التقليل من تناول اللحوم أو الألبان كل يوم، وزيادة كميات البروتينات النباتية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 5 بالمئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البروتينات النباتية مهمة للقلب) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البروتينات النباتية مهمة للقلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).


كامل التفاصيل في: خندان ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ محكمة إسرائيلية تجدد اعتقال عهد التميمي 4 أيام
⋙ ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في زرباطية
⋙ رحيل أفضل صديق للأطفال منذ عقود طويلة
⋙ قائد عمليات كركوك: مقتل ستة "إرهابيين" جنوب غربي المحافظة
⋙ ضبط مسافر إيراني بحوزته مادة مخدره في مفنذ زرباطية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... مواطن تركي يثير فزع إردوغان وطاقم حراسته
⋙ فيديو: جاستن كلويفرت يواصل الإبهار بالدوري الهولندي
⋙ بالصورة.. هذا ما وصل اليه مرقد صحابي في البصرة
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة