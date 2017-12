2017/12/25 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، ضبط مسافر إيراني، بحوزته مادة مخدره، حاول الدخول بها إلى البلاد في مفنذ زرباطية الحدودي مع إيران.

وذكر بيان أورده قسم العلاقات والإعلام في الهيئة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “هيئة المنافذ الحدودية، ضبطت عصر اليوم، مسافرا يحمل الجنسية الإيرانية، بحوزته 30 غم من مادة الترياك المخدره”.

واوضح البيان، أن “المتهم تمت إحالته إلى القضاء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مسافر إيراني بحوزته مادة مخدره في مفنذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مسافر إيراني بحوزته مادة مخدره في مفنذ زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).