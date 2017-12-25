قائد عمليات كركوك: مقتل ستة

2017/12/25 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل عمران، اليوم الاثنين ( 25 كانون الأول/ ديسمبر 2017 )، عن مقتل ستة "إرهابيين" بينهم متورطين باغتيال مدير مركز شرطة جنوب غربي المحافظة.

وذكر عمران في تصريح صحفي، إن "قطعات عسكرية بالجيش قتلت ثلاثة إرهابيين من داعش بقرية السعدية (55 كم جنوب غرب كوكرك)".واوضح، أن "من بين القتلى متورطون باغتيال مدير مركز شرطة الشريعة بقضاء الحويجة العقيد فاضل سعيد السبعاوي ونجله، إضافة الى أربعة من عناصر الحشد على الطريق بين الحويجة الرياض"، لافتا الى أن "قطعات من الحشد الشعبي قتلت أيضا ثلاثة إرهابيين جنوب قصبة البشير جنوبي كركوك".وكان مصدر أمني في كركوك افاد، أمس الاحد، بمقتل مدير مركز للشرطة وابنه بهجوم مسلح جنوب غربي المحافظة.انتهى.ص.هـ.ح.





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