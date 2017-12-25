الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


رحيل أفضل صديق للأطفال منذ عقود طويلة
2017/12/25 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توفي رسام الكارتون الأميركي، بوب غيفنز، الذي قدم للعالم شخصيات شهيرة ارتبطت بطفولة الملايين حول العالم مثل توم وجيري، عن عمر ناهز 99 عاما.وتوفي غيفنز نتيجة فشل حاد في الجهاز التنفسي، وفق ما ذكرت ابنته على فيسبوك.

وامتدت مسيرة غيفنز على مدار 60 عاما، قدم خلالها شخصيات كارتونية أيقونية مثل توم وجيري، وباغز باني، ودونالد داك، وباباي، وسنو وايت، وألفين والسناجب.

وحصل غيفنز على وظيفته الأولى في شركة ديزني عام 1937، عندما عمل على شخصيات دونالد داك وسنو وايت.

ثم التحق عام 1940 بشركة وورنر براذرز، التي ابتكر فيها شخصية باغز باني.

يذكر أن الكثير من الشركات اعتقدت في البداية بأن أعمال غيفنز "لطيفة جدا" بحيث لا تصلح لأن تتحول إلى كارتون، لكن إعادة تصميمه للشخصية الرئيسية في "لوني تونز" منحته شهرة واسعة.

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