2017/12/25 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في زرباطية

25 ديسمبر, 2017 | 7:41 م - عدد القراءات: 7 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشفت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الاثنين، عن ضبط مسافر ايراني بحوزته كمية من مادة الترياك المخدرة في منفذ زرباطية الحدودي شمال شرق واسط.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه، إنه تم ضبط مسافر يحمل الجنسية الايرانية، بحوزته 30 غم من مادة الترياك المخدرة.

واوضحت الهيئة، أنه تمت احالة المتهم الى القضاء.

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