الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


محكمة إسرائيلية تجدد اعتقال عهد التميمي 4 أيام
2017/12/25 | 19:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قررت محكمة إسرائيلية تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، ورفضت طلبات الدفاع بإخلاء سبيلها.

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