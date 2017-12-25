محكمة إسرائيلية تجدد اعتقال عهد التميمي 4 أيام

2017/12/25 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة إسرائيلية تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، ورفضت طلبات الدفاع بإخلاء سبيلها.

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