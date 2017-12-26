خاميس رودريجيز يرفض الراحة خلال عطلة الشتاء

2017/12/26 | 01:10

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هاي كورة – رفض النجم الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني ونجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق الراحة وذلك خلال عطلته الشتوية التي يقضيها في كولومبيا.

ونشر اللاعب صورة له عبر صفحات التواصل الإجتماعي وهو يمارس رياضية الركض ودون : “يوم جيد ورائعة خلال توقف منافسات الدوري الألماني”.

وسوف تعود مسابقات الدوري الألماني للحياة مرةً أخرى بحلول يوم 12 يناير المقبل حيث يستهدف النجم الكولومبي إستغلال تلك العطلة للحفاظ على لياقته بشكل جيد.

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