عمرو وردة أفضل صانع ألعاب بالدوري اليوناني

2017/12/26 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر اُختير عمرو وردة لاعب أتروميتوس أثينا ومنتخب مصر كأفضل صانع ألعاب بالدوري اليوناني خلال الدور الأول للمسابقة بعد الأداء المتميز الذي ظهر عليه خلال المباريات التي شارك بها مع فريقه.

وانتقل وردة على سبيل الإعارة من باوك ليشارك مع فريقه في 12 لقاء بالمسابقة ويقدم مستويات ممتازة حتى الآن ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة 2، ساهموا في تواجد الفريق بالترتيب الرابع للمسابقة خلف باوك وأيك أثينا بنقطة واحدة، فيما يبتعد عن القمة التي يحتلها أولمبياكوس بفارق نقطتين.

ويعتبر اللاعب من العناصر المتواجدة دائمًا مع منتخب مصر تحت قيادة هكتور كوبر المدير الفني على الرغم من عدم البدء أساسياً في كثير من المباريات لكنه متواجد في جميع تجمعات الفريق منذ قدوم الأرجنتيني كوبر، وسجل وردة 8 أهداف في جميع المسابقات مع فريقه.مواد متعلقة عمرو وردة يشارك في فوز اتروميتوس على آيك أثينا في الدوري اليوناني عمرو وردة يتألق ويسجل هدفين بالدوري اليوناني عمرو وردة يساهم في بقاء فريقه على صدارة المجموعة بكأس اليونان

وبدأ وردة مسيرته الكروية كناشئ في سبورتنج السكندري وقدم أداءً مميزاً لفت أنظار الأهلي إليه وظلت عيون النادي تراقبه لمدة ثلاث سنوات وطالبته بالانضمام إلى القلعة الحمراء، إلا أنه كان يريد اللعب في توتنهام الإنجليزي عل حد قوله، ولكنه وافق علي الذهاب للقلعة الحمراء في النهاية.

يذكر أن عمرو هو ابن لاعب كرة السلة المصري السابق مدحت وردة لاعب القرن في إفريقيا لكرة السلة.

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